Президентская библиотека рассказывают о Крещении Руси, «полагавшем основание христианской гражданственности»

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28 июля 2019 года отмечается 1031-я годовщина Крещения Руси и 1004-летие преставления равноапостольного великого князя Владимира. На портале и в фонде Президентской библиотеки представлено множество электронных версий изданий разных лет, рукописных текстов, научных работ,видеолекций и радиопередач,которые рассказывают о Крещении Руси.

В 988 году князь Владимир принял в Корсуни обряд освящения водой и новую веру. В раритетной книге Ивана Некрасова 1888 года «Великий князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской истории» повествуется, как было непросто князю Владимиру сделать выбор в пользу православия: «Греки прислали Владимиру одного философа. Философ по-гречески значит мудрец. Греки велели сказать Владимиру: „Слышали мы, что приходили к тебе болгары, уча, чтобы ты принял их веру; но их вера нечистая. Приходили также немцы из Рима; они веруют в того, кого евреи распяли“. „Да, – сказал философ, – мы тоже в него веруем. Если хочешь послушать, я тебе всё с самого начала расскажу, зачем Бог сходил на землю“. И философ рассказал ему о сотворении мира, о потопе, потом о пришествии Христа Спасителя на землю, о его крещении, страданиях и воскресении.

Крепко задумался князь Владимир, какую веру принимать ему с народом. Не мог он по-прежнему любить язычество. Тоска и страх томили сердце князя. Сколько сгубило язычество сыновей и дочерей у родителей! Ведь родители должны были по жребию приносить своих детей в жертву. А в это же время все другие славяне уже ведут добрую жизнь христианскую, просвещённые святыми Кириллом и Мефодием».

Укрепление государства требовало принятия единой веры, нужно было только не ошибиться с выбором. И Владимир берёт на себя труд изучить четыре господствующие религии и выбрать одну для матушки-Руси.

В 1914 году типография Святейшего Синода, которая находилась в здании, где сейчас располагается Президентская библиотека, выпустила книгу «Святой равноапостольный князь Владимир». Из неё мы, в частности, можем узнать, какое впечатление на русских посланцев князя Владимира произвело православное богослужение: «Повели они нас туда, где служат Богу своему, и не знали мы, на небе ли мы были или на земле, потому что нет на земле такого вида такой красоты. Мы и рассказать о ней не умеем. Знаем только то, что там сам Бог с людьми пребывает и что служба их лучше, чем в других странах. Никогда нам не позабыть этой красоты. Всякий человек, вкусивши сладкого, не захочет уже после этого вкушать горького. Так и мы уже не в состоянии здесь (в язычестве) оставаться».

И пришёл день, пишет Иван Некрасов в исследовании «Великий князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской истории», когда Владимир сказал: «Я крещусь. Я прежде этого времени испытал ваш закон. Мне ваша вера нравится, о ней мне рассказывали люди, ходившие к вам из Киева от меня и от моего народа».

Таким образом, духовный путь России был определён.

Подробно выбор Владимиром веры и Крещение Руси описываются в «Повести временных лет», прокомментированной А. А. Шахматовым и напечатанной в 1916 году, в рукописном курсе лекций «Древняя русская история» В. О. Ключевского, изданных в 1885 году, и ещё в целом ряде изданий из электронного фонда Президентской библиотеки.

Как и многие другие реформы, Крещение Руси поначалу было воспринято недоверчиво. «Народ, ослеплённый языческим невежеством, смотрел на книжное учение как на чародейство, и благодеяние Владимира показалось ему несчастием», – написано в книге К. Н. Бестужева-Рюмина «О Крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и об монастыре Печерском». В народе языческие верования и обряды ещё долго сохранялись в течение многих веков, но результат мессианского подвига Владимира всё же принёс неоспоримые плоды: Россия стала с успехом развиваться как православная страна.

Кардинальный поворот от язычества к христианству стал наиважнейшим событием в жизни славянского народа. Здесь можно привести выдержки из статьи В. Завитневича «Владимир святой как политический деятель», опубликованной в сборнике «Владимирский сборник в память девятисотлетия Крещения России» (1888):

«С возвращением Владимира в Киев наступила минута, которая по глубине своего внутреннего смысла представляет единственное в своём роде явление во всей нашей истории: в эту минуту верховный вождь великого русского народа в торжественном акте засвидетельствовал своим подданным, что с этого момента во всех пределах его обширной державы наступает конец царству языческого бога брани и войны и вместо него возникает царство христианского Бога, Бога мира и любви».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки