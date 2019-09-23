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«Уважая себя – уважай других»

20 сентября в библиотеке с. Абрау-Дюрсо с учащимися 7 класса СОШ №30 был проведен час нравственности «Уважая себя – уважай других».

Прослушав  притчу «Три товарища», ребята  пришли к единому мнению, что речь пойдет о таком важном качестве, как уважение.

Мероприятие проходило в форме дискуссии.  Участники  разбирали конфликтные ситуации, правила толерантного общения, активно обсуждали нравственную ситуацию о помощи людям,    доброте и милосердии.  

В момент обсуждения проблемного вопроса  «Как сдержать свой гнев?», ребята корректно спорили,  высказывали свое мнение и искали пути выхода из проблемной ситуации. В результате пришли к общему выводу: необходимо научиться видеть другого человека изнутри, понять его и принять таким, каков он есть.

По ходу мероприятия учащиеся смогли проверить, насколько они уважительны и терпимы друг к другу, выполнив небольшой тест «Познай себя» и, сделать соответствующие выводы: как важно быть терпимым к окружающим людям и уважать чужое мнение.

В конце мероприятия ребятам были продемонстрированы книжные новинки современных писателей  - повести и рассказы о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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