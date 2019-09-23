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20 сентября в библиотеке с. Абрау-Дюрсо с учащимися 7 класса СОШ №30 был проведен час нравственности «Уважая себя – уважай других».

Прослушав притчу «Три товарища», ребята пришли к единому мнению, что речь пойдет о таком важном качестве, как уважение.

Мероприятие проходило в форме дискуссии. Участники разбирали конфликтные ситуации, правила толерантного общения, активно обсуждали нравственную ситуацию о помощи людям, доброте и милосердии.

В момент обсуждения проблемного вопроса «Как сдержать свой гнев?», ребята корректно спорили, высказывали свое мнение и искали пути выхода из проблемной ситуации. В результате пришли к общему выводу: необходимо научиться видеть другого человека изнутри, понять его и принять таким, каков он есть.

По ходу мероприятия учащиеся смогли проверить, насколько они уважительны и терпимы друг к другу, выполнив небольшой тест «Познай себя» и, сделать соответствующие выводы: как важно быть терпимым к окружающим людям и уважать чужое мнение.

В конце мероприятия ребятам были продемонстрированы книжные новинки современных писателей - повести и рассказы о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми.

Источник: ЦГБ им. Баллиона