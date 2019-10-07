Анонс на круглый стол

/Культура/

9 октября в Центральной городской библиотеке им.Баллиона состоится круглый стол «Выбери жизнь», посвящённый Всемирному дню психического здоровья, который отмечают во всём мире 10 октября. Ни для кого не секрет, что психические заболевания негативно влияют на здоровье в целом, ведут к инвалидности, потере трудоспособности, суицидам. В этот день у специалистов есть повод напомнить общественности о проблемах психического здоровья и мобилизовать усилия в поддержку укрепления психического здоровья.

Приглашённые специалисты волонтёрского психологического отряда «Друзья», педагоги-психологи МБОУ СОШ№32 Юлия Евгеньевна Человская и Татьяна Анатольевна Рагулина дадут советы, как в наше непростое время противостоять стрессам и сохранять спокойствие, стараться быть в гармонии с собой.

Ждём Вас 9 октября в 13-00 в Центральной городской библиотеке им.Баллиона по адресу ул.Советов, 44.

Вход свободный

Источник: ЦГБ им. Баллиона