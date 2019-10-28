День бабушек и дедушек отмечают в России

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Государство могло бы платить бабушкам за то, что они сидят с внуками, предложил заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, кандидат экономических наук, директор НИФИ Владимир Назаров.

По его словам, в России про бабушек и дедушек вспоминают, когда рождаются дети, и роль старшего поколения в воспитании внуков неоценима.

Напомним, 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек.

«Вспоминают у нас про бабушек и дедушек, когда рождаются дети. И роль старшего поколения в воспитании внуков неоценима. Более того, мы видим, что там, где бабушки помогают, а помогают, в основном, именно они, «детность» резко увеличивается. Там решаются завести и двух, и трех детей. А там, где бабушки не помогают, там дай бог одного вытянуть… За такую роль старшего поколения я бы, как государство, не стеснялся бы платить. Я не сторонник того, что именно пенсия должна быть большая, а сторонник того, что мы должны понять потребности каждой семьи и удовлетворить именно эти потребности. Пенсия не может быть единственным инструментом, которая ответит нам на все вопросы. И в ряде случаев нет ничего страшного в том, что государство бы платило бабушке за то, что она сидит с внуками, а мама идет на работу. А это большой труд – заниматься ребенком. На все такие случаи у нас должен быть ответ. А пока у нас какой-то «зоопарк» пособий, которые не разбираются в том, что нужно каждой конкретной семье», – считает Владимир Назаров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/