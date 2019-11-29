Радикалы против: «Время и Стекло» отменили концерт во Львове

Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы «Время и Стекло». Музыкантов вынудили не выходить на сцену из-за отказа записывать видео с осуждением России за политику на Донбассе и признанием Крыма украинским. Об этом сообщает местное издание «Дело» со ссылкой на представителя радикалов Антона Петровского.

«Поскольку такого обращения от представителей группы не было, концерт решили отменить. «Время и Стекло» отказались записывать такое видео. Для того, чтобы во Львове не было массовых возмущений, организаторы решили отменить концерт», — сказал Петровский.

Выступление коллектива было запланировано на 5 декабря. Представители львовского клуба, в котором должно были выступить музыканты, подтвердили информацию об отмене концерта.

Подобные случаи на Украине уже случались: в 2016 году известный исполнитель Макс Барских остановил свое выступление во избежание провокаций. В 2018 году певцу Виталию Козловскому не позволили выступать из-за участия в российском концерте в честь Дня победы. Такие же требования, как группе «Время и Стекло», националисты предъявляли Ирине Билык и Сергею Бабкину, который также был вынужден отменить свой концерт.

Украинский коллектив «Время и Стекло», в состав которого входят солисты Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева, был основан в 2010 году. Продюсером проекта является участник популярного дуэта «Потап и Настя» Алексей Потапенко. Группа была отмечена большим количеством наград, в том числе украинскими премиями «Песня года» и «Золотой граммофон», а также российской «Top Hit Music Awards».

Несмотря на сложную политическую ситуацию, участники группы продолжают гастролировать по России наряду с такими украинскими артистами, как Maruv, Макс Барских, Alekseev и DaKooka.

Согласно новым правилам национального отбора на «Евровидение», концерты на российской сцене исключают возможность солистов «Время и Стекло» представлять Украину на престижном вокальном конкурсе. Со следующего года на международное песенное состязание от Украины смогут поехать артисты, не выступавшие в России и не посещавшие Крым с 2014 года. Об этом заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания в комментарии украинским СМИ.

«Если это выяснится во время конкурса, он (участник, солгавший об отсутствии выступлений в России и посещений Крыма с марта 2014 года — «Газета.Ru») может быть снят с конкурса. Если после — тогда никаких наказаний мы не можем предусмотреть. Это будет только социальная реакция», — подчеркнул Аласания.

При этом председатель НОТУ отметил, что проверить наличие выступлений украинцев в России можно через соцсети. По его мнению, артисты это прекрасно понимают и не будут портить себе репутацию.

Поэтому участников следующего «Евровидения» Украине придется выбирать из артистов, которые не соглашаются выступать на территории России и осуждают за это своих коллег. После озвучивания новых правил отбора круг претендентов стал намного уже — из самых известных украинских патриотов можно выделить Анастасию Приходько. В 2009 году она представляла Россию на «Евровидении» в Москве с песней «Мамо» на украинском языке и заняла 11-е место. Вернувшись на родину, она начала критиковать своих коллег за концерты на территории соседней страны и заявила, что не поедет туда «ни за какие деньги».

Любимая россиянами группа «Бумбокс» также может претендовать на участие в «Евровидении-2020» от Украины. По словам лидера коллектива Андрея Хлывнюка, они отказались от поездок в Россию до тех пор, «пока не закончится война и весь этот ужас».

С начала конфликта на Донбассе участники группы «Океан Эльзы» решили не давать концерты на территории России. Артист признавался, что скучает по российским зрителям, но уточнял, что принял свое решение задолго до официального запрета. Такой же позиции придерживаются украинские группы Onuka, The Hardkiss, Kozak System, Скай, Тортак, певица Тина Кароль и другие.