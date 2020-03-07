Юрий Гагарин. «Он любил жизнь»

/Культура/

«Сначала это чувство было необычным, – рассказывал, как человек переносит невесомость, Юрий Гагарин в книге «Космос», электронная копия которой доступна на портале Президентской библиотеки. – Всё вдруг стало делать легче.

И руки, и ноги, и всё тело стали будто совсем не моими. Они ничего не весили. Не сидишь, не лежишь, а как бы висишь в кабине. Все незакреплённые предметы тоже парят. А капли жидкости, пролившиеся из шланга, приняли форму шариков и, коснувшись стенки кабины, прилипали к ней, будто роса на цветке. …Всё время я работал: следил за оборудованием, наблюдал через иллюминаторы, вёл записи в бортовом журнале. На минуту забыв, где и в каком положении я нахожусь, положил карандаш рядом с собой, и он тут же уплыл от меня».

9 марта 2020 года исполняется 86 лет со дня рождения легендарного лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина (1934–1968). Цифровой фонд Президентской библиотеки содержит уникальные материалы, посвящённые его жизни и подвигу. Они вошли в коллекцию «Открытый космос», включающую в себя фрагменты кинохроники, периодику, книги, открытки, памятные медали и значки – и отдельную большую подборку, посвящённую первому космонавту.

В книгах, написанных самим Юрием Гагариным, например, «Дорога в космос», «Вижу землю!», «Психология и космос», познакомиться с которыми можно в электронном читальном зале Президентской библиотеки, он рассказывает о себе и своей мечте.

Детство Юрия Гагарина прошло в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. Школьные годы будущего космонавта пришлись на Великую Отечественную войну. После Победы были ремесленное училище в подмосковных Люберцах и Саратовский индустриальный техникум. Именно там он начал мечтать о небе и записался в аэроклуб.

После окончания 1-го Чкаловского военно-авиационного училища имени К. Е. Ворошилова Гагарин работал в авиационной части Северного флота в Заполярье. Он всегда много читал и залпом проглатывал книги об авиации, о Циолковском и его твёрдой уверенности в том, что человечество выйдет в открытый космос. «Полёты над Сахарой, над Африканскими дремучими лесами, Сибирской тайгой, полярными льдами… – всё это уже доступно человеку и скоро насытит его пытливый ум. Скоро земля уже будет тесна человечеству, и оно обратит свои взоры на небо, на планеты и звёзды. Туда уже давно несётся мысль человека. Давно он уже изучает движения и свойства небесных тел, но лишь недавно появились дерзновенные и научно-обоснованные мечты проникнуть в эту „обитель богов“», – читаем в книге Николая Рынина, советского учёного, автора работ по воздухоплаванию, авиации и космонавтике «Межпланетные сообщения. [Вып. 1]. Мечты, легенды и первые фантазии» (1928), размещённой на портале Президентской библиотеки.

В декабре 1959 года молодой лётчик обратился в Центр подготовки космонавтов (сегодня он носит его имя) с просьбой зачислить его в группу кандидатов. Пройдя все необходимые обследования, он приступил к тренировкам.

Больше года напряжённой работы – и вот он пришёл, этот день! Последние минуты перед стартом ракеты «Восток» на космодроме «Байконур» 12 апреля 1961 года запечатлены в кинохронике «Юрий Гагарин. Первый полет человека в космос», посмотреть которую можно на портале Президентской библиотеки. Радость захлестнула весь Советский Союз, когда по радио объявили, что первым человеком Земли, полетевшим в космос, стал Юрий Гагарин.

А уже на следующий день все газеты писали о подвиге первого космонавта. В выпуске «Смены» от 13 апреля 1961 года была опубликована «Беседа Н. С. Хрущева с первым космонавтом Ю. А. Гагариным», которая состоялась по телефону вскоре после благополучного завершения первого космического полёта и приземления Гагарина в заданном районе. Хрущев первым делом поинтересовался: «Скажите, Юрий Алексеевич, как вы себя чувствовали в полёте? Как протекал этот первый космический полёт?». «Я чувствовал себя в комическом корабле хорошо. Полёт проходил успешно, вся аппаратура космического корабля работала чётко. Я видел Землю с большой высоты. Были видны моря, горы, большие города, реки, леса». «Очень рад, что ваш голос звучит бодро и уверенно. Пусть весь мир смотрит и видит, на что способна наша страна, что может сделать наш великий народ, наша советская наука».

По понятным причинам о нештатных ситуациях во время полёта газеты того времени не сообщали. А без них не обошлось. В книге «Космос», изданной в 2010 году, говорится, в частности, о некоторых технических помехах, возникших при посадке Гагарина в спускаемом аппарате: «Приземление хотя и прошло успешно, но не обошлось без неприятностей, о которых тогда не сообщали, чтобы не портить общую картину. Лишь гораздо позже стало известно, что разделение отсеков корабля прошло с опозданием на 10 минут, в течение которых приборный отсек в буквальном смысле слова волочился за спускаемым аппаратом. И что после катапультирования корабля в скафандре Гагарина оказался пережатым дыхательный клапан. К счастью, это были мелочи, которые не могли заменить главное – человек вырвался в космос».

Подробно об этом на лекции в Президентской библиотеке рассказал писатель и журналист Антон Первушин. Видеоверсию его выступления, которое называется «106 минут Юрия Гагарина: рассекреченные подробности первого космического полёта» , также можно посмотреть на портале библиотеки.

После возвращения из полёта Юрий Алексеевич стал желанным гостем на всех материках, многие главы государств сочли за честь пригласить русского космонавта посетить их. Именем Юрия Гагарина названы многие улицы в городах на всей территории бывшего СССР, суда, самолёты, школы. Памятники ему установлены по всему миру. На портале Президентской библиотеки можно также ознакомиться с большим количеством посвящённых Юрию Алексеевичу открыток. Особую ценность представляет репродукция почтовой карточки 1961 года с автографом самого Гагарина.

В предисловии к автобиографической книге Юрия Гагарина «Дорога в космос» говорится: «Он был не только первым космонавтом в мире, но и самым жизнерадостным человеком на Земле. Он любил жизнь. Отправляясь в свой легендарный полёт, на стартовой площадке, перед тем как войти в космический корабль, взглянув на жемчужно светящиеся перистые облака, освещённые первыми лучами восходящего светила, воскликнул: „Какое жизнерадостное солнце!“».

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки