Рекомендации по облегчению и повышению качества чтения в прямом эфире

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Библиотека филиал №4 им. А.С. Пушкина провела прямой эфир 14 апреля 2020 года в социальной сети Инстаграм.

Сотрудник библиотеки рассказал слушателям о том, как правильно выбрать книгу для прочтения, на что нужно обратить внимание, глядя на обложку. А также поделилась рекомендациями подготовки к чтению: как расслабить корешок книги, как и под каким углом правильно поставить книгу, рассказала, как и зачем использовать руку для чтения и как найти в тексте слова-помощников для понимания текста.

На прямом эфире присутствовало 11 человек.

Источник: ЦГБ им. Баллиона