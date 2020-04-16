«БОЛЬШАЯ КНИГА» ОБЪЯВИТ «ДЛИННЫЙ СПИСОК»

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21 апреля в 14:00 Совет экспертов Национальной литературной премии «Большая книга» огласит «Длинный список».

В этом году объявление «Длинного списка» пройдёт в формате онлайн-трансляции на площадке информационного агентства ТАСС. В мероприятии примут участие: заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, председатель Совета экспертов Михаил Бутов и председатель Литературной академии Дмитрий Бак.

В XV сезоне на получение премии претендуют 294 произведения из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Чехии, Германии, Великобритании, Кипра, Израиля и США.

Среди авторов – Ольга Алленова, Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Илья Бояшов, Андрей Волос, Андрей Геласимов, Яков Гордин, Владимир Губайловский, Михаил Елизаров, Дмитрий Захаров, Максим Замшев, Шамиль Идиатуллин, Алеся Казанцева, Кирилл Кобрин, Юлия Латынина, Алексей Макушинский, Вадим Месяц, Захар Прилепин, Валерия Пустовая, Виталий Пуханов, Лариса Романовская, Дина Рубина, Игорь Савельев, Александр Стесин, Булат Ханов, Евгений Чижов и многие другие авторы.

Решение о включении произведений в «Длинный список» принимают члены Совета экспертов под руководством прозаика Михаил Бутова: заместитель главного редактора журнала «Октябрь» Алексей Андреев, главный редактор интернет-портала «Словари XXI века» Алексей Михеев, ответственный секретарь и заведующая отделом прозы журнала «Знамя» Елена Холмогорова и член редколлегии журнала «Новый мир» Ольга Новикова.

Председатель Совета экспертов Михаил Бутов отметил: «Выбирая произведения для «Длинного списка», мы в первую очередь обращаем внимание на их художественные качества, ценим их новизну. Среди работ, полученных в этом году, есть определённое количество документальной прозы, есть, как всегда, биографии – надеюсь, лучшее из этого найдёт в «Длинном списке» своё место. Но в основном мы имеем дело с современной художественной литературой: с романами и сборниками рассказов. С точки зрения тематики произведения, выдвинутые на соискание премии, очень разные».

Источник: Литературная премия Большая книга