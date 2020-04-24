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«Проблемы в семье? Ответы в книгах» Видео обзор литературы

23 апреля библиотека-филиал №8 опубликовала в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, а также на видеохостинге YouTube видео пост «Проблемы в семье? Ответы в книгах».

Чтобы пережить тревожные времена не сойти с ума и разобраться с факторами стресса сотрудники библиотеки подготовили видео обзор литературы  по семейной и детской  психологии. В видео были представлены книги Екатерины Мурашовой, Григорян М., Жарковой Е, Пол Экман. Такие книги могут заинтересовать не только тех, у кого есть проблемы, но и тех, кто просто хочет лучше понять своих детей. Книги можно прочесть онлайн или, придя  к нам в библиотеку после снятия карантина.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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