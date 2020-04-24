«Знакомьтесь: профессия!» Встреча с дизайнером онлайн

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23 апреля в 20.00 в социальной сети Инстаграм для подписчиков @biblioteka_pavlenko состоялся совместный прямой эфир «Знакомьтесь: профессия!».

Эфир провели преподаватель Арт-школы «Гамма», которая работает при библиотеке-филиале №1 им. П. А. Павленко, Анжелика Кленц и архитектор-урбанист, дизайнер, декоратор, основатель арт-пространства @foxy_lab Анастасия Горбунова.

Две творческие личности вели разговор об архитектуре, декоре и дизайне. Был затронут широкий круг вопросов от получения образования до реализации себя в профессии. Анастасия рассказала, как от архитектуры пришла в дизайн и декор, где она находит идеи для творчества. Человек деятельный, увлеченный, Анастасия своим примером вдохновила тех, кто стоит перед выбором жизненного пути. Главное, по ее мнению, следовать своей мечте.

Эфир прошел оживленно, Анастасия ответила на поступившие от подписчиков вопросы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона