Евровидение в формате онлайн? Разбираем перспективы

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Диетической альтернативой Евровидения назвал в интервью радио Sputnik онлайн-формат конкурса журналист и телеведущий, музыкальный критик Илья Легостаев.

Ранее стало известно, что организаторы Евровидения приняли решение провести несколько концертов онлайн. Первый состоится 12 мая, второй - 14 мая. Голосования в этом году не будет.

По словам Ильи Легостаева, отмена голосования сильно обеднит шоу.

Один из фирменных приемов этого конкурса, когда вы в режиме реального времени видите, как конкурсанты двигаются по таблице, кто побеждает, кто проигрывает. И, конечно, это достаточно большой азарт. Что касается показа клипов и объединение их в нарезку? Почему бы и нет. Я думаю, что для поклонников конкурса, кто ездит регулярно на него, все это - повод для домашней вечеринки на самоизоляции. Хотя это, конечно, не то, что диетическая альтернатива, а хоть что-то музыкальное под лейблом Евровидения, хотя это совершенно не передает его суть», - отметил музыкальный критик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/