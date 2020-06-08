СЕНСАЦИЯ! Украли английского короля

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Занимательные факты, связи с нацистами, победы и поражения.

Глянцевый еженедельник Hello опубликовал список из 10 книг о британской монаршей семье, которые стоит прочесть. Конечно, там можно найти такие произведения, как "Король говорит" Марка Лога и Питера Конради, по которому сняли одноимённый фильм с Колином Фёртом ("Дориан Грей", "Kingsman"). Или, например, "Частная жизнь Тюдоров" о, наверное, самой популярной ныне династии, благодаря сериалу. Но, пожалуй, сегодня мы обратим внимание на тайтлы от российских авторов.

В данный список попало целых две книги историка и психолога Арины Поляковой. Первая, "Ее Величество Королева Великобритании Елизавета II" обращает внимание на факты ныне правящей семьи Виндзоров. А последние главы посвящены молодому поколению, в том числе принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Второе произведение писательницы, "Как украсть короля?" рассказывает об истории, в своё время потрясшей весь мир. "Где это видано, чтобы будущий наследник британского престола отрекся от него ради американки, да еще и разведённой! И правда, Эдуарду пришлось пожертвовать всем ради своей любви: статусом, репутацией, властью и возможностями. Но было ли это сделано им добровольно или под давлением правящей элиты? Интриги, связи с нацистами, красивая жизнь, тайные романы и скандальное убийство миллионера Гарри Оакса...".

Следующий тайтл, написанный публицистом Дмитрием Медведевым, - "Диана. Несостоявшаяся сказка" повествует о небезызвестной принцессе. Она была кумиром миллионов. Жить так, как она, хотели многие. Доходило до того, что копировали её стиль, манеру поведения и речи. Это ли не сказка? Но куда более интересные вопросы: А что действительно произошло во время катастрофы 31 августа 1997? И почему реальная жизнь принцессы была ни разу не сказкой?

Закончим подборку книгой Ирины Буровой, "Две тысячи лет истории Англии". Феномен становления туманного Альбиона, монархи, их победы и поражения. Это учебник по истории? Нет. Скорее, исторический роман.

Приятного прочтения! И что ещё вы бы хотели прочесть о Соединённом Королевстве?

Автор: Марк Тютюнник