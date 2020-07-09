Музею истории города-курорта Сочи исполнилось 100 лет

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Старинный Музей города-курорта Сочи отмечает вековой юбилей. На знаковую дату обратил внимание и президент России Владимир Путин, поздравив коллектив музея и местных жителей.

Глава государства отметил, что музей заслуженно считается одним из крупнейших культурно-просветительских центров Кубани.

– Отрадно, что вы не останавливаетесь на достигнутом, ставите перед собой большие, амбициозные цели, вносите значимый вклад в популяризацию нашего богатого исторического, художественного, духовного достояния, – высказался президент. Кроме того, он отметил работу музея в непростых условиях пандемии коронавируса. По его словам, учреждение смогло найти новые, в том числе и дистанционные, формы работы. Владимир Путин пожелал сотрудникам музея успеха в реализации всех проектов.

Основная экспозиция сочинского музея расположена в помещении бывшей школы неоклассического архитектурного стиля. Сейчас сотрудники музея и администрация внимательно следят за состоянием старинного здания. По поручению мэра Алексея Копайгородского, к юбилею музея начали менять крышу, а также в скором времени отреставрируют фасад. На прилегающей территории постригли пальмы.

Источник: https://kuban.mk.ru/