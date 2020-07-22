Поэтический клуб Президентской библиотеки – о Петре Андреевиче Вяземском

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23 июля исполняется 228 лет со дня рождения поэта и литературного критика, переводчика, публициста и государственного деятеля Петра Андреевича Вяземского. Поэтический клуб Президентской библиотеки проведёт в этот день специальные онлайн-мероприятия, которые позволят любителям классической поэзии вспомнить наиболее яркие биографические моменты из жизни видного представителя пушкинской поры, стихотворца-романтика, известного своим природным остроумием и наблюдательностью.

В 12:00 по московскому времени на официальной странице Поэтического клуба Президентской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» будет представлен видеоролик «Эскизы к портрету П. А. Вяземского», созданный на основе материалов электронного фонда учреждения. Пётр Андреевич Вяземский предстанет в разных ипостасях – государственного человека, борца за крестьянскую свободу, участника военных событий, мастера эпиграмм, тонкого лирического поэта. Прозвучат цитаты из стихотворений и писем, будут показаны редкие документы, например, Формулярный список… о службе вице-директора Департамента внешней торговли князя П. А. Вяземского с записью об участии его в Московском ополчении в 1812 году.

В 15:00 на YouTube-канале Президентской библиотеки начнётся прямой эфир. Представитель Правления Российского исторического общества Владимир Олегович Беклямишев выступит с сообщением «Пётр Андреевич Вяземский – первый председатель Русского исторического общества». Поэт был избран на должность председателя Русского исторического общества в 1866 году. Российское историческое общество, следуя традициям Императорского Русского исторического общества, бережно хранит память о своём основателе и первом председателе. 23 декабря 2019 года в Доме Российского исторического общества был торжественно открыт памятник Петру Андреевичу Вяземскому.

Прямой эфир продолжит беседа со старшим научным сотрудником Государственного музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас» Егеревой Татьяной Александровной, которая расскажет о пребывании в усадьбе Вяземских Александра Сергеевича Пушкина. Известно, что поэт бывал в усадьбе друга трижды, в том числе летом, в июне 1830 года. Дружеское общение поэтов началось ещё в 1816 году, в Царском Селе, и продолжалось вплоть до трагического ухода Александра Сергеевича из жизни.

Источник: https://www.prlib.ru/about_contacts