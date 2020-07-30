Более одной тысячи движений дирижера за три минуты заметили умные камеры «Ростелекома»

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1 078 взмахов палочки дирижера насчитали умные камеры домашнего видеонаблюдения компании «Ростелеком» во время исполнения знаменитой музыкальной темы Эннио Морриконе из фильма «Хороший, плохой, злой».

В эксперименте принял участие главный дирижер и художественный руководитель известного Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

В зале проведения репетиции оркестра было установлено три HD-камеры «Ростелекома»: одна была направлена на правую руку дирижера, вторая — на левую, а третья снимала общий план и в поле ее зрения попадали обе руки. В итоге во время исполнения композиции Эннио Морриконе длительностью 3,5 минуты правая рука совершила 615 взмахов, левая — 463, а центральная камера в совокупности зафиксировала 1 078 движений. Эксперимент доказал, что камеры видеонаблюдения «Ростелекома» способны распознать малейшее движение и сразу же предупредить об этом абонента.

«Датчиками реагирования на движения обладают все наши камеры внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Они могут зафиксировать малейшее движение, которое происходит в поле их видимости и практически моментально хозяин получает об этом уведомление на смартфон. Таким образом можно отследить проникновение в дом, появление незваного гостя на приусадебном участке или на стоянке автомобиля. И даже посчитать количество взмахов дирижера большого оркестра», — отметила директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала «Ростелекома» Анна Сюзева.

В среднем одна репетиция Пермского губернского оркестра длится полтора часа. При помощи системы видеонаблюдения от «Ростелекома» удалось подсчитать, что за весь репетиционный процесс Евгений Тверетинов совершает почти 28 тысяч взмахов и тратит около 350 килокалорий. А это равноценно четырем километрам пробежки.

«Я уже так давно в этой профессии и, честно говоря, не задумывался о движении своих рук. Во время обучения в музыкальном училище этому, конечно, уделяется много внимания. Есть специальные правила, как должен стоять дирижер, как взмахивать рукой, под каким углом, как выглядит кисть при этом, но потом все доходит до автоматизма. Я и сам очень удивлен, что получилась такая цифра», — поделился своими впечатлениями дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

Домашнее видеонаблюдение входит в экосистему облачных сервисов «Умный дом», которую развивает «Ростелеком». Клиентам предлагаются камеры для наблюдения как внутри помещений, так и в уличных условиях — на дачном участке, придомовой территории, парковке автомобиля и так далее. Абонент может установить и активировать камеру самостоятельно, для этого не нужна специальная подготовка.

Интеллектуальная система управления услугой включает бесплатное мобильное приложение и личный web-кабинет «Умный дом», с помощью которых за квартирой, гаражом, дачей и участком можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В личный кабинет абонента можно добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах.

«Ростелеком» предлагает различные варианты видеокамер — для работы в домашних условиях и на улице, с проводным подключением или по Wi-Fi, бюджетные или продвинутые, которые включают сложную поворотную механику с автоматическим захватом и сопровождением объекта наблюдения.

Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет управлять архивом записей с камер за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Клиент сразу же получит push-уведомление, если камера зафиксирует движение, звук или перекрытие обзора, все эти события будут автоматически записаны и сохранены в облаке, доступ к которому может получить только пользователь.

Источник: ПАО «Ростелеком»