2 августа. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Информационный пост в ежедневной рубрике «Тот самый день» от сотрудников Электронного Читального Зала посвящён Дню воздушно-десантных войск.

День Воздушно-десантных войск отмечается на основании Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) — высокомобильный род войск Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), предназначенный для охвата противника по воздуху и ведения боевых действий в его тылу.

ВДВ являются средством Верховного главного командования ВС РФ и могут составлять основу мобильных сил.

ВДВ подчиняются непосредственно командующему ВДВ и состоят из воздушно-десантных дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Воскресная публикация адресована любителям детективного жанра. Детектив – относительно молодой жанр. Плод любви реализма и готики, он возник в середине XIX века, стал невероятно популярным и с тех пор не сдаёт своих позиций.

Библиотекари предложили подписчикам подборку книг для захватывающего и интересного чтения. В списке зарубежные авторы: Валентен Мюссо «Слишком дружелюбный незнакомец», Жан-Кристоф Гранже «Лес мертвецов», Чарльз Финч «Общество «Сентябрь»», Саймон Бекетт «Мертвые не лгут».

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост "Травма - как избежать беды".

Травматизм – один из важнейших показателей, характеризующих общественное здоровье. Наибольший уровень травматизма отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, а у женщин - 30-59 лет, причем во всех возрастных группах этот показатель значительно выше у мужчин. Среди всех причин первичной инвалидности и смертности травмы занимают третье место. Травматизм – часть общей заболеваемости населения.

Библиотека-филиал № 12 п. Кириловка

Информационный пост посвящен Дню железнодорожника, профессиональному празднику всех работников железной дороги, вне зависимости от занимаемой должности, и вспомогательного персонала. Среди них проводники, машинисты, монтажники и ремонтники, их руководство, сотрудники вокзалов, трамвайных депо и метрополитенов. Праздник считают своим преподаватели и студенты профильных учебных заведений страны.

Пост знакомит подписчиков с историей праздника, с интересными фактами и цифрами о Российских Железных дорогах.

Библиотека - филиал № 13 с. Владимировка

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен такому историческом факту, как завершение строительства Беломорканала, соединившего Белое море и Онежское озеро.

На этом грандиозном строительстве работали около 280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тачка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был деревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка была засекречена, прокладкой канала руководило начальство НКВД СССР.

В то время как Панамский канал длиной 80 км строился 28 лет, Суэцкий канал длиной 160 км — 10 лет, а Беломорканал длиной 227 км был пробит в скальных породах за год и девять месяцев.

Источник: ЦГБ им. Баллиона