Шнуров принял «сан» наставника в телешоу

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Один из самых скандальных современных музыкантов, которому, однако, рады и в рокерском клубе, и в Кремлевском дворце, стал одним из наставников очередного сезона шоу «Голос».

Вместе с ним отбирать участников и «воспитывать» их на протяжении всего конкурса будут Валерий Сюткин (новичок в этом деле), Полина Гагарина и Баста, которые уже съели пуд соли со своими подопечными в прошлых сезонах. Удивительно, как ловко удается мимикрировать Сергею Шнурову, успешно проявляя себя в самых разных ипостасях, долгие годы. Он активно работал в роли ведущего на ТВ, проводил художественные выставки и вообще - много и обильно высказывался на тему искусства, продолжая при этом петь «когда переехал – не помню: наверное, был я бухой». Образы алкоголика-раздолбая и эстета-интеллектуала каким-то способом органично соединились. В прошлом сезоне телеконкурса он был призван, кстати, лучшим вокальным тренером, что не очень понравилось Полине Гагариной. Многие зрители отмечали, что ей с трудом удавалось скрывать своей недовольство по этому поводу. Зеваки также, потирая руки, ждут, как будут развиваться отношения Шнура с Бастой: музыканты постоянно подкалывали друг друга во время проекта, а несколько раз дело даже чуть не доходило до конфликта. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы это приносило прибыль и рейтинги. Как любит повторять рулевой «Ленинграда»: «Снова живы для наживы».

Источник: https://www.mk.ru/