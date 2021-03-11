Пара из Новороссийска поженились на проекте «Четыре Свадьбы»

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На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из города Новороссийска — Ирина и Вячеслав. Влюбленные сыграют свадьбу в классическом стиле с южным колоритом, с бюджетом 800 тысяч рублей.

Ради победы в шоу паре предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая.

Удалось ли влюбленным из Новороссийска победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть уже сегодня, 11 марта, в 19:00 на телеканале «Пятница!».