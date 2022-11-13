Донбасс глазами военного фотокорреспондента. В Президентской библиотеке открывается выставка Владимира Аносова

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9 ноября 2022 года в 12:00 в Президентской библиотеке состоялось торжественное открытие фронтовой фотовыставки «Донбасс-2022». Её автор – фотокорреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов.

На снимках запечатлены события последних месяцев из Мариуполя, Донецка, Волновахи, Лисичанска, Луганска и других, уже российских, городов. Это кадры, которые автор выставки сделал, находясь на передовой: фронтовая полоса и тыл, российские военные и жители полуразрушенных городов, возвращающихся к мирной жизни, слёзы потерь и вера в победу… Для экспозиции отобраны самые щадящие кадры в категории «12+».

Владимир Аносов – бывший кадровый военный, майор запаса. Окончил военное училище, служил в авиации, участвовал в двух чеченских кампаниях. В журналистику пришёл уже после увольнения из рядов Вооружённых Сил, работал в краснодарских СМИ. Как только началась специальная военная операция, Владимир Аносов написал заявление с просьбой отправить его на Донбасс.

Впервые выставка его фоторабот открылась в июне 2022 года в московской редакции «Российской газеты», затем, дополненная новыми работами, – в Краснодаре, в сентябре её смогли увидеть участники ХХVI Форума современной журналистики «Вся Россия – 2022» в Сочи, в октябре экспозиция была представлена в Доме журналиста в Санкт-Петербурге. После показа в Президентской библиотеке выставка будет направлена в другие регионы Северо-Запада.

Выставку фоторабот Владимира Аносова можно будет посетить до 30 ноября 2022 года.