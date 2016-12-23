За срыв культурных событий предложили ввести штраф до 100 тыс. рублей

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Группа депутатов во главе со Станиславом Говорухиным внесла в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за "воспрепятствование публичной демонстрации произведений искусства": штрафы до 100 тыс. руб. или до 200 часов обязательных работ. Размер санкций предлагается установить по аналогии с нормами, "направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания", указывают авторы проекта. Позже они обещают подготовить поправки и к Уголовному кодексу (УК), предусматривающие за аналогичные нарушения закона лишение свободы до двух лет. Только реальная "уголовная ответственность для конкретных физических лиц" может прекратить срывы выставок и спектаклей, считает куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) в Госдуму внесла группа депутатов-единороссов во главе с председателем комитета по культуре режиссером Станиславом Говорухиным. Авторы документа отмечают, что в последнее время случаи срыва выставок и спектаклей "участились", нередко они "связаны с порчей и даже уничтожением музейных и выставочных экспонатов, прерыванием театральных спектаклей". "В качестве примеров можно привести происшествия на выставке работ фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже, на выставке студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, на спектакле "Идеальный муж" МХТ имени Чехова",— указывают авторы.

Всего за последние три года "было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России", напоминают они, при этом субъекты "перечисленных явно противоправных действий не были привлечены к ответственности". "Напротив, участники агрессивных действий в отношении произведений искусства бравировали совершенными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом",— отмечается в проекте.

За "умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений" или "воспрепятствование публичной демонстрации произведений искусства" депутаты предлагают наказывать штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. либо обязательными работами на срок до 120 часов. Повторное правонарушение будет грозить штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 200 часов (такие же санкции предусмотрены и если действия нарушителя повлекли приостановку спектакля или выставки). Отдельно авторы указывают, что размер санкций "предлагается установить по аналогии с нормами КоАП, направленными на защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения".

На заседании Совета по культуре и искусству 2 декабря Владимир Путин заявил, что "любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона".

Предполагалось, что поправки будут внесены не только в КоАП, но и в УК. Господин Говорухин предлагал расширить ст. 214 УК (вандализм), в которой предусмотреть штрафы до 1 млн руб., исправительные работы до года или лишение свободы до двух лет за "осквернение, порчу или уничтожение" произведений искусства, если причинен значительный ущерб. Как пояснил вчера Станислав Говорухин, поправки к КоАП — "только первая часть работы над законопроектом", депутаты продолжают готовить поправки к УК. "Подобная процедура требует большего количества времени, так как необходимы заключения и согласование с Верховным судом и правительством. Все документы уже отправлены, после чего будут внесены в виде поправок в УК",— пообещал он.

Как полагает основатель и куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева, все последние провокации в галереях и театрах — это не чье-то "личное высказывание", а "пиар определенных организаций и групп людей, которые преследуют свои цели и задачи". "От того, что за это будет полагаться штраф 40, 50 или 100 тыс., ничего не изменится абсолютно. Эта сумма в наше время вряд ли может на что-то повлиять",— сказала госпожа Григорьева. Сейчас в ст. 214 УК (вандализм) уголовная ответственность предусмотрена только за "деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", напоминает она. "На примере моей выставки было четко показано: конкретное лицо, совершившее акт вандализма, получило только семь суток ареста (обливший фотографии на выставке Стерджеса был признан виновным в мелком хулиганстве), ничего не поменялось, и он дальше пошел заниматься вандализмом",— отметила Наталья Григорьева. Поэтому единственное, что может изменить ситуацию,— реальная "уголовная ответственность для конкретных физических лиц", уверена она.

Источник: kommersant.ru