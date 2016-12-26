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В юношескую библиотеку имени М. Горького города Новороссийска для участия в краевом проекте «Литературная Кубань» 23 декабря была приглашена творческая молодежь города. Поэтическое мастерство представили учащиеся МОУ СОШ № 19, 29, 33. На суд профессионального жюри были представлены стихи классиков Серебряного века, основоположников русского литературного языка, современных авторов В. Понкина, А. Филатова, проза – отрывки из произведения Н. Гоголя «Тарас Бульба».

Хорошее настроение, доброжелательная атмосфера царили в новоявленном коллективе: не зная друг друга, ребята были едины в своем творческом порыве. Юные чтецы были настолько сильны, артистичны, что нелегкая оказалась задача для жюри: поэтов литературного объединения «Горит свеча», ведущего специалиста молодежного центра Кристины, независимого эксперта Евгения Зайцева, определить три призовых места. Но у конкурса свои законы, и первое место занял учащийся 9 «В» класса школы № 33 Чикин Роман, второе место – Слатюхина Снежана, 9 «Б», школа № 29, третье место – Гудалова Анастасия, 9 «В», школа № 29. Грамоты победителям вручала руководитель литературного объединения «Горит свеча» Головко Людмила Петровна. За талантливое стихочтение Климова Анастасия, Путинцева Власта, Орел Анна, Берлизова Полина и автор собственных стихов Лопин Антон получили сборники стихов новороссийских поэтов.

Источник: Пресс-служба библиотеки имени Баллиона