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/Культура/

В Сочи открылась выставка редких снимков диких животных и растений Кавказа

Экспозиция, посвященная 80-летию со дня рождения старшего научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника Александра Дубеня, развернулась в Музее истории Хостинского района.

Свою жизнь Александр Дубень посвятил изучению биологии и экологических особенностей высокогорных копытных. До последних дней своей жизни ученый увлекался фотографией. На его счету сотни редких снимков диких животных и растений Кавказа, а также более 20 научных работ. Большую часть своих материалов краевед передал в дар Музею истории Хостинского района Сочи. 

Источник: sochiadm.ru

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Категория: Новости / Культура

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