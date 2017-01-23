В Краснодаре пройдет выставка «Дух воина: от скифов до Золотой Орды»

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В Краснодаре с 1 по 28 февраля в Выставочном зале изобразительных искусств пройдет экспозиция археологических памятников древних и средневековых народов Предкавказья.

Основу выставки составляют материалы частных коллекций А. В. Мишенькина и Ю. В. Смыкина. Посетители смогут узнать о культуре и повседневной жизни скифов, сарматов, гуннов. А также увидеть старинные находки от эпохи поздней бронзы до Золотой Орды: предметы вооружения, конской упряжи, украшения воинского костюма, ювелирные изделия древних народов.

Экспозицию дополнят картины Валерия Блохина и скульптуры Александра Бочкарева, на которых изображены древние воины, их мирный и военный быт.

Выставка организованна совместно с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль» и Шабановским народным музеем, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv