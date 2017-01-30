В Туапсинском районе выбрали новый Совет по культуре при главе муниципалитета

/Культура/

В Туапсинском районе Краснодарского края выбрали новый Совет по культуре при главе муниципалитета.

Членов объединения культработников муниципалитета перевыбрали на итоговом заседании по результатам деятельности за последние пять лет.

В новый состав вошли руководители специализированных подразделений администраций поселений, директора детских школ искусств, музея имени Полетаева и Киселева, театра юного зрителя, центра кино и досуга «Россия», а также представители общественных организаций и депутаты, рассказали в отделе культуры администрации муниципалитета. Трудиться в новой пятилетке они будут под началом заместителя главы района Оксаны Кочегаровой.

«Основная цель Совета — содействие в создании и развитии культурной политики в муниципалитете, координация работы учреждений отрасли культуры, в его компетенцию,кроме того, входит определение кандидатур на получение различных поощрений и званий в области культуры и искусства», — рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Новый состав Совета уже приступил к своим обязанностям.

Источник: yuga.ru