Фильм «Чужой дом» удостоен награды американской Гильдии кинематографистов

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Фильм «Чужой дом», созданный при поддержке Минкультуры России, удостоен награды американской Гильдии кинематографистов

Российско-грузинская картина «Чужой Дом», созданная при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в копродукции с Испанией и Хорватией, получила одну из престижных американских кинонаград – «Spotlight Award». Это первый российский фильм, выдвинутый и удостоенный этой премии за 30 лет её существования.

Фильм режиссёра Русудан Глурджидзе, продюсеров Надежды Горшковой и Катерины Гечмен-Вальдек повествует о судьбах двух семей, переживших короткую, но сокрушительную войну в Абхазии.

«"Чужой дом" – это элегия о скрытой для глаз форме человеческих страданий, когда гражданская война завершилась, но для ее невольных свидетелей и участников она не закончилась, продолжаясь в их душах», - отмечает продюсер ленты Надежда Горшкова.

«Это новелла о человеческой безысходности, и о том, что очень точно определила режиссер фильма Русудан Гулджидзе – и по ту, и по другую сторону живут замечательные люди. Им просто нужно начать говорить друг с другом. Даже если для этого придется, как одной из наших героинь, пройти через минное поле. И наше кино - попытка положить начало этому разговору», - подчеркнула она.

Награда «Spotlight Award» учреждена Гильдией кинематографистов Америки и вручалась 31 раз. Ранее лента получила следующую по значимости после Золотого глобуса премию международной прессы за лучший дебют в художественном кино - «Satellite Award». Также картина удостоена Гран-при фестиваля в Карловых Варах (Чехия) в конкурсной программе «East of the West», Гран-при международного кинофестиваля в Бергене (Норвегия) в номинации «Экстраординарное кино» с формулировкой жюри «за работу, которая должна войти в историю кинематографа», и других престижных наград.

Источник: Министерство культуры РФ