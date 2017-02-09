В Тбилисском районе восстановят музей

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В Доме культуры Тбилисского района стартовали работы по восстановлению музея, который не работает уже несколько лет.

Инициатором реконструкции выступил глава муниципалитета Евгений Ильин. Он 8 февраля осмотрел помещения.

«Спасибо всем, кто верит в нашу идею по восстановлению музея. Мы обязаны сделать это ради исторического прошлого и будущего», — подчеркнул Ильин.

Сметы ремонта уже готовы, музей должен заработать в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Тбилисского района.

Источник: kuban24.tv