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/Культура/

В Новороссийске прошло заседание литературного объедения Наше Слово

В феврале традиционно отмечается месячник военно-патриотического воспитания, который напрямую связан с большими значимыми событиями в истории военных побед нашего государства.

На базе Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона проходят торжественные мероприятия под эгидой оборонно-массово й работы. Вот и в воскресенье, 12 февраля, заседание литературного объединения «Наше Слово» представляло собой настоящий концерт. У нас собрались истинные артисты, которые исполнили для аудитории известные песни военных лет, продекламировали стихи, выступили с приветственными речами.

Приглашаем Вас непременно присоединиться к ЛИТО «Наше Слово»! Ждем Вас в субботу, 25 февраля, в 13:00.

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Категория: Новости / Культура

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