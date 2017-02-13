В Новороссийске прошло заседание литературного объедения Наше Слово

/Культура/

В феврале традиционно отмечается месячник военно-патриотического воспитания, который напрямую связан с большими значимыми событиями в истории военных побед нашего государства.

На базе Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона проходят торжественные мероприятия под эгидой оборонно-массово й работы. Вот и в воскресенье, 12 февраля, заседание литературного объединения «Наше Слово» представляло собой настоящий концерт. У нас собрались истинные артисты, которые исполнили для аудитории известные песни военных лет, продекламировали стихи, выступили с приветственными речами.

Приглашаем Вас непременно присоединиться к ЛИТО «Наше Слово»! Ждем Вас в субботу, 25 февраля, в 13:00.