В Сочи пройдет концерт к 79-летию Виктора Захарченко

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В Сочи 22 марта пройдет концерт Кубанского казачьего хора «С Днем рождения, Маэстро!»

Выступление будет посвящено дню рождения художественного руководителя коллектива Виктору Захарченко. В этом году ему исполнится 79 лет.

Кубанский казачий хор представит концертную программу, состоящую из авторских произведений Захарченко. Состоится премьера новых композиций музыканта.

Концерт пройдет в Зимнем театре. Начало в 18:00, сообщает пресс-служба Зимнего театра.

Источник: kuban24.tv