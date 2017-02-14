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В Сочи пройдет концерт к 79-летию Виктора Захарченко
В Сочи 22 марта пройдет концерт Кубанского казачьего хора «С Днем рождения, Маэстро!»
Выступление будет посвящено дню рождения художественного руководителя коллектива Виктору Захарченко. В этом году ему исполнится 79 лет.
Кубанский казачий хор представит концертную программу, состоящую из авторских произведений Захарченко. Состоится премьера новых композиций музыканта.
Концерт пройдет в Зимнем театре. Начало в 18:00, сообщает пресс-служба Зимнего театра.
Источник: kuban24.tv