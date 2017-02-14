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/Культура/

В художественном музее имени Ф.А. Коваленко представят проект «Biometrics»

16 февраля состоится открытие персональной выставки краснодарского художника Дмитрия Котлярова. 

В экспозиции будут представлены работы, созданные в 2016-2017 годах. Проект «Biometrics» представляет собой образцы пластического решения сложных заданных ритмов, превращающихся из скульптуры в геометрическую и поэтическую структуру.

Художник и дизайнер Дмитрий Котляров родился в 1979 году в Краснодаре. Окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. С 1998 года участвует в росписи православных храмов и написании иконостасов. С 2009 года ведет выставочную деятельность. Он участник различных арт-проектов и арт-ярмарок. Его произведения находятся в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом.  

 

Выставка будет работать до 26 февраля. 

Источник: Минкультуры Краснодарского края.

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Категория: Новости / Культура

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