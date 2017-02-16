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Киноакция «Герои Отчизны» в муниципальных кинотеатрах Краснодарского края

20 февраля на Кубани стартует цикл кинопоказов, посвященный  Дню защитника Отечества.

Зрителям муниципальных кинотеатров в городах и районах края в течение трех дней будут представлены десять советских и российских документальных и художественных кинокартин о судьбах защитников Родины.

Среди них фильмы «Герой» Юрия Васильева, «Большая земля» Сергея Герасимова, «Ледокол» Николая Хомерики, «Истребители» Эдуарда Пенцлина, «Повесть о настоящем человеке» Александра Столпера, «Воздушный извозчик» Герберта Раппапорта, «Георгий. Война окончена» Валерия Тимощенко, «Василиса» Антона Сиверса, «Сталинградово детство» Сергея Садовского.

Каждая кинокартина -  это история военной гордости и славы, самой жизни, отданной во имя великой цели – защиты  Отечества.

 

Меняются времена, режиссеры и актеры, однако трепетным остается отношение к истории России, к ее переломным моментам. Все это позволяет кинематографу быть мудрым учителем подрастающего поколения, его наставником.

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Категория: Новости / Культура

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