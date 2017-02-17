Новороссийцы принесли в библиотеку более 1000 книг

/Культура/

14 февраля отмечается Международный день книгодарения!

К нему впервые в этом году решила присоединиться и библиотека – филиал № 16 (ст. Раевская).

Сотрудники библиотеки через СМИ и Интернет обратились ко всем станичникам с просьбой принять участие в этой замечательной акции и поддержать её.

День книгодарения был успешно проведён для читателей в стенах библиотеки и за её пределами. Взрослые и дети дарили свои любимые личные книги, выбирали произведения в библиотеке и предлагали их почитать другим. Главным при этом было — делиться интересным чтением.

В этот день в нашу библиотеку читатели принесли большое количество интересных и разнообразных книг, которые попадали на особую выставку «Прочитал сам – передай другому». Всего же за этот день в библиотеку принесли более 1000 книг!!!

Вот первые отзывы, которые нас радуют:

«С удовольствием приняли участие в акции «День книгодарения». Достаточно широкий выбор книг, нашли для себя нужные интересные. С радостью и сами продолжим добрую традицию и будем приносить книги, участвовать в достойном мероприятии. Считаем, что польза от акции огромная! Жители ст. Раевской Ковалева Н.В., Спасай Д.А.»

В Международном дне книгодарения уч аствуют многие замечательные люди по всему миру. Благодарим всех станичников, поддержавших нашу инициативу. Пусть как можно больше детей и взрослых получают хорошие книги!