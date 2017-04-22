В Новороссийске отметили 65 лет детской музыкальной школе №1 имени Данини

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В Новороссийске состоялся праздничный концерт посвященный юбилею детской музыкальной школе №1 имени Данини.

Педагогов и учащихся старейшей в Новороссийске музыкальной школы прили: глава города-героя Игорь Дяченко, депутат государственной Думы Владимир Синяговский, депутат ЗСК Николай Петропавловский.

* Это самая старейшая и крупная музыкальная школа в Краснодарском крае, которая вошла в топ 100 лучших в России. Она известна не только у нас в городе, но и далеко за его пределами благодаря хорошо организованной учебно-воспитательной работе, высокому профессиональному уровню преподавателей, одарённым и талантливым ученикам.

Сегодня в школе обучаются музыкальному искусству около 800 детей нашего города. Ежегодный конкурс при поступлении в школу всегда высок - 3 человека на место!

Творческие коллективы учащихся и преподавателей ежегодно проводят более 140 мероприятий по пропаганде классической, народной и современной музыки. Многие учащиеся стали лауреатами краевых, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Директор музыкальной школы - заслуженный работник культуры России и Кубани Ирина Николаевна Ярышева, которая организовала не просто обучение ребят музыке, здесь, в стенах школы дети осваивают музыкальные предметы, шлифуют технику исполнения на различных инструментах, но главное – учится работать, работать постоянно и вдумчиво. Здесь учат патриотизму и любви к истории города, края, России.