Андрей Кончаловский удостоен премии имени Феллини

/Культура/

Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоен премии имени Федерико Феллини на фестивале в итальянском городе Бари.

На фестивале были показаны его фильмы «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец» и «Рай», за который режиссер получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.

В рамках спецпрограммы фестиваля в Бари также представили фильмы итальянских режиссеров Дарио Ардженто и Пупи Авати, а также картину актрисы Фанни Ардан, начавшей режиссерскую карьеру.

Кинофестиваль в Бари продлится до 29 апреля.

Для справки:

В разные годы премии фестиваля в Бари получали такие мастера, как Анджей Вайда, Жан-Жак Анно, Тонино Гуэрра, Адриано Челентано.

Источник: Минкультуры РФ