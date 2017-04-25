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Андрей Кончаловский удостоен премии имени Феллини
Российский режиссер Андрей Кончаловский удостоен премии имени Федерико Феллини на фестивале в итальянском городе Бари.
На фестивале были показаны его фильмы «Возлюбленные Марии», «Поезд-беглец» и «Рай», за который режиссер получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.
В рамках спецпрограммы фестиваля в Бари также представили фильмы итальянских режиссеров Дарио Ардженто и Пупи Авати, а также картину актрисы Фанни Ардан, начавшей режиссерскую карьеру.
Кинофестиваль в Бари продлится до 29 апреля.
Для справки:
В разные годы премии фестиваля в Бари получали такие мастера, как Анджей Вайда, Жан-Жак Анно, Тонино Гуэрра, Адриано Челентано.
Источник: Минкультуры РФ