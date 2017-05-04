В Краснодаре появилась мемориальная доска композитору Виктору Пономареву

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Ее открыли министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, заместитель главы города Краснодара Лилиана Егорова и сын композитора Владислав Пономарев.

В торжественном событии также приняли участие вдова композитора Людмила Лозовая, известные кубанские композиторы, музыковеды, деятели культуры и искусства, друзья и коллеги Виктора Дмитриевича, преподаватели и учащиеся детской школы искусств, носящей имя В.Д. Пономарева.

Приветствуя собравшихся, глава ведомства Виктория Лапина подчеркнула значение песенного творчества Виктора Пономарева. Его произведения, получившие мировое признание, полны искренней любви к родной кубанской земле и ее людям.

Министр культуры сообщила, что в день памятного события администрация края дарит детской школе искусств № 5 города Краснодара 800 тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов. И пожелала, чтобы в стенах школы искусств всегда звучала музыка композитора Пономарева, а талантливые ученики прославляли своими победами культуру Кубани.

Источник: Минкультуры Краснодарского края