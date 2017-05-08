«Романс для двоих» театрального кружка Государственного морского университета

/Культура/

Воспоминания о событиях Великой Отечественной Войны нам помогают сохранять беседы с ветеранами, музыка, фильмы, новостные ролики и конечно же театры. Именно потому в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (Новороссийск) прошло представление «Романс для двоих» театрального кружка под руководством Евгения Осьмухи, преподавателя кафедры «Мировая экономика».

События, происходившие на сцене, рассказывали зрителям о первом дне войны, об ощущениях людей и их эмоциях в связи с тем, что «все закончилось и нет больше войны», и о любви между редактором военного журнала и его военным фотокорреспондентом, в которой смогли себе признаться лишь после окончания боевых действий.

Зрители наблюдали за актерами и слушали их диалог, дыша через раз и не шелохнувшись. Для актеров тоже было волнительно выступать только дуэтом и быть центром внимания всего спектакля, но это никак не сказалось на их игре. По окончании, выйдя на поклон, они поблагодарили всех зрителей, и в ответ им разразилась буря аплодисментов.