На Кубани стартует акция «Летние киноканикулы»

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1 июня в муниципальных кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях Краснодарского края начнётся краевая киноакция.

Киноакция организована при содействии «Кубанькино» и продлится она до конца августа. За три месяца летних школьных каникул планируется проведение около 4 тысяч киносеансов, которые посетят более 100 тысяч детей.

Ребятам будут демонстрироваться отечественные и зарубежные художественные и анимационные фильмы, рассказывающие о храбрых героях, добрых поступках, всепобеждающей вере в себя.

Среди картин приключенческая комедия «Второе детство» (6+) Олега Захарова, семейный мультфильм «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+) Максима Волкова и Андрея Галата, историческая анимация Федора Дмитриева «Крепость: щитом и мечом» (6+), анимационная картина Сергея Антонова «Необыкновенное путешествие Серафимы» (6+).

Юные зрители смогут увидеть премьерную комедию «Озеро героев» (6+) Анны Протоковило, созданную при поддержке министерства культуры РФ к Году экологии в России. А также познакомиться с героями исторической драмы «Осенью 41-го» (6+) Елены Борисовой, знаменитого мультфильма Энтони Пауэра «Отважный рыцарь» (0+) и анимационной картины Максима Фадеева «Савва. Сердце воина» (6+).

Сеансы в рамках ежегодной краевой киноакциии «Летние киноканикулы» проводятся для кубанских детей, в том числе детей из многодетных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. Их можно будет посетить бесплатно.

Источник: Министерство культуры Краснодарского края