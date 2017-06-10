В Керчи пришвартовался плавучий музей-бронекатер

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В Крепости Керчь (Павловская бухта) на 2 дня пришвартовался уникальный плавучий музей-бронекатер БК 73.

С 2015 года в мае-июне бронекатер осуществляет рейды по реке Волга, Волго-Донскому каналу и Азовскому морю от города Тольятти, до города Керчь. Путь длиной около двух тысяч километров экипаж преодолевает чуть больше, чем за 2 недели.

Всё это время участники экспедиции живут в условиях, в которых служили их деды и прадеды: только военная форма, практически полное отсутствие средств коммуникации, солдатская кухня. Цель экспедиции – показать, как жили солдаты во время Великой Отечественной войны.

Бронекатер БК 73 – единственная в мире точная копия легендарных бронекатеров проекта 1125 образца 1938 года, при создании которого использовались механизмы и вооружения бронекатеров времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна Керченского пролива. Бронекатер оснащен макетами вооружения времен Великой Отечественной войны: две башенные установки крупнокалиберных пулеметов ДШК, а также башня Т-28 с 76 мм орудием.

На данный момент несколько бронекатеров превращены в памятники (г. Волгоград, г. Зеленодольск), но на ходу не осталось ни одного. Бронекатер БК73 назван в честь одноименного бронекатера построенного на Зеленодольском судостроительном заводе, который воевал под Сталинградом и погиб 2 ноября 1943 году со всем экипажем, при освобождении Крыма.

Идея создания бронекатера возникла ещё 17 лет назад. Воплотить мечту в жизнь удалось только в 2014 году, а в 2015 году бронекатер совершил свой первый переход по Волге.

Источник: пресс-служба Керченского городского совета