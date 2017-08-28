«Ночь кино» в Новороссийске собрала более 5000 тысяч участников и гостей

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На территории муниципального образования город Новороссийск в ночь с 27 на 28 августа 2017 года прошла Всероссийская акция «Ночь кино».

В этом году акция проходила во второй раз, в рамках которой организованы бесплатные кинопоказы«Кухня. Последняя битва», режиссер Антон Федотов; «Время первых», режиссер Дмитрий Киселев; «28 панфиловцев», режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа, а для юных зрителей организован показ мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед» режиссера Алексей Цицилин, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин. Кроме бесплатных кинопоказов в учреждениях культуры и на открытых площадках были организованы фотозоны и прошли культурно-развлекательные мероприятия: празднично-театрализованные представления, музыкальные киновикторины, развлекательные программы, посвященные любимым отечественным фильмам.

В рамках акции учреждениями культуры было организовано и проведено 58 мероприятий с общим охватом 5873 человек, в том числе 26 кинопоказа (сеанса) – 3578 зрителей.

Эта акция позволила всем присутствующим получить новые впечатления и незабываемые эмоции.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск