Старейший театр Кубани открывает новый сезон "Чайкой" Чехова

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7 октября Армавирский театр драмы и комедии открывает 109-й театральный сезон. В этом году заглавная премьера – «Чайка» А.П. Чехова. На постановку и укрепление материально-технической базы выделены средства из бюджетов всех уровней. В том числе – федерального. Театр участвует в партийном проекте Единой России «Театры малых городов».

Директор Армавирского театра драмы и комедии, заслуженный работник культуры РФ А.Х. Абелян отмечает: «Открытие сезона – это ведь начало всех начал! И неважно, сколько у кого в коллективе за плечами таких сезонов. Каждый раз все по-новому. В этом году открываемся великой классикой – взяли «Чайку» Чехова. Эпохальная пьеса, и для нас очень важный спектакль. Для постановочной группы – знаковый, для артистов – большие роли, о которых мечтают со студенческой скамьи, а для театра в целом – еще и федеральное финансирование. Спектакль будет богатым не только по актерской части. Костюмы, декорации – все создается на качественно новом уровне. Зрители получат эстетическое удовольствие и большой эмоциональный заряд».

Спектакль «Чайка» по пьесе А.П. Чехова – мировое творческое наследие, к которому теперь смогут прикоснуться сотни зрителей Армавира, районных центров, поселков. «Чайка» - произведение, когда-то перевернувшее весь театральный мир. Оно стало первым в числе спектаклей психологических, фокус которых направлен не на зрелищность и действенность, а на исследование тонких струн человеческой души, его переживаний и терзаний, сомнений и духовный рост.

Для публики Армавирского театра драмы и комедии спектакль такого уровня станет возможностью окунуться в тонкий душевный мир автора произведения, его героев. И, конечно, зрители получат великолепную возможность исследовать себя, свои потаенные мысли, порой таящиеся в бессознательном, но таком ярком мире чувств.

Спектакль «Чайка» по пьесе А.П. Чехова в Армавирском театре задуман как масштабная полноценная постановка с максимальным использованием всех выразительных технических средств нового поколения.

Отметим, что проект «Театры малых городов» реализуется партией «Единая Россия», чтобы обеспечить равный доступ к культурным ценностям для всех граждан старны. Поэтому важно сохранять муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. Таких театров в России около 160, при этом в поддержке нуждается не только состояние их зданий, а, прежде всего, сама театральная деятельность - новые постановки, оборудование и декорации для них с тем, чтобы появилось больше возможностей для творческой реализации местных театральных коллективов, а значит и возможностей для культурного обогащения их зрителей. Партия инициировала выделение средств из бюджета на поддержку творческой деятельности театров в муниципалитетах.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры