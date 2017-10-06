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В рамках исторического визита короля Саудовской Аравии в Москву состоится серия мероприятий, представляющих искусство ближневосточного государства.

Министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад и Министр культуры РФ Владимир Мединский провели торжественное открытие Недели саудовской культуры в России, приуроченной к историческому визиту в страну короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. На церемонии открытия в Новом манеже в Москве состоялась пресс-конференция руководителей культурных ведомств.

«Для меня большая честь и радость открывать Неделю саудовской культуры в Москве. Мы искренне надеемся, что этим событием сможем открыть двери более тесному культурному сотрудничеству и обмену между нашими странами в будущем», – сказал Аввад Аль-Авад.

Неделя саудовской культуры стартовала с художественной выставки «Королевство – взгляд изнутри», на которой представлена живопись, скульптура, фотографии и цифровые инсталляции, а также виртуальный тур по Мекке, святому для всех мусульман городу. Экспозиция поделена на четыре категории – духовная, социальная, социально-экономическая и ландшафтная – и включает в себя работы крупнейших саудовских художников и деятелей искусства, как начинающих, так и уже ставших классиками.

Частью Недели станет публичная дискуссия «Москва–Эр-Рияд: перспективы сотрудничества», которая пройдет 6 октября. Участники обсудят различные пути культурного взаимодействия между двумя странами.

Также пройдут открытые показы трех саудовских фильмов. Получивший ряд наград короткометражный фильм «Вылет» рассказывает о борьбе с экстремизмом среди молодежи. «Жалоба» – это история медсестры из бедной семьи, которая проживает сложную, полную вызовов жизнь. Наконец, обладатель главного приза Международного кинофестиваля в Дубае фильм «Добродетель быть никем» посвящен потерявшему семью молодому человеку, который встречает старика, открывающего ему новый взгляд на жизнь и меняющего отношение к прошлому и будущему.