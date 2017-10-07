Международный фестиваль «Краснодарская камерата» открывается в девятый раз

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В Краснодарском государственном институте культуры в понедельник, 9 октября, открывается международный фестиваль-конкурс камерной музыки «Краснодарская камерата». В этот раз он пройдет уже в девятый раз.

В фестивале примут участие 220 человек. Он соберет не только музыкантов Кубани, но и Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Астрахани, Красноярска, Ростова-на-Дону и других городов России. Конкурс будет проходить по пяти номинациям: «камерный ансамбль», «фортепианный ансамбль», «духовой ансамбль», «струнный квартет» и «искусство аккомпанемента». Возрастные категории выступающих варьируются от учащихся детских музыкальных школ до преподавателей и концертмейстеров учебных заведений.

Оценивать выступление конкурсантов будет компетентное жюри, которое возглавит пианист, участник знаменитого «Московского трио», профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского, народный артист РФ Александр Бондурянский.

В рамках конкурса пройдут несколько концертов членов жюри, московских и краснодарских музыкантов. Профессор, пианист из Германии Конрад Альбер проведет с участниками конкурса творческую встречу.

А завершится фестиваль-конкурс традиционной церемонией посадки деревьев на аллее «Краснодарской камераты» в парке «Чистяковская роща».

Фестиваль-конкурс продлится\с 9 по 12 октября.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры