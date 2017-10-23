Исследование творчества И. А. Бунина – в электронных материалах Президентской библиотеки

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22 октября 2017 года исполняется 147 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года Ивана Алексеевича Бунина. В электронном фонде Президентской библиотеки хранятся не только оцифрованные копии изданий его произведений начала ХХ века, его фотографии, письма, но и посвящённые литератору исследовательские работы.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с ранними бунинскими стихами и рассказами, опубликованными на страницах дореволюционных журналов, таких как «Новое слово», «Современный мир» и других. В седьмом номере журнала «Летопись» за 1916 год было напечатано его знаменитое стихотворение «Эллада»: «Из-за неё, в горячем блеске, / Уже вставал лучистый бог, / И эллин в старой, грязной феске / Спал крепким сном у наших ног». На портале можно «полистать» и стихотворный сборник «1914 год», куда вошли ранние произведения Бунина.

Исследователям творчества писателя будет интересен электронный каталог-альбом«И. А. Бунин в печати (1897–2011)», составленный по собраниям Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина, Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета и Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина.

Издание представляет собой описание книг Бунина и исследований о нём, хранящихся в фондах Воронежской областной универсальной научной библиотеки. Иллюстрации на страницах альбома воспроизводят наиболее интересные художественные элементы экземпляров. Первый раздел посвящён произведениям Бунина, второй – литературе о его жизни и творчестве. Тридцать представленных в каталоге книг – на иностранных языках.

Первая прозаическая книга И. Бунина – сборник «„На край света“ и другие рассказы», изданный в 1897 году в Санкт-Петербурге. Именно этим изданием открывается каталог-альбом. А уже в 1915 году в Петрограде Издательство товарищества А. Ф. Маркса подарило читателям шеститомное полное собрание сочинений И. Бунина в виде бесплатного приложения к иллюстрированному журналу «Нива».

Из редких книг на русском языке, изданных до отъезда Бунина за границу, можно упомянуть «Весенний вечер» (Одесса, 1918). Этот написанный на острове Капри рассказ впервые был напечатан в коллективном сборнике «Слово» (Москва, 1915). Одесское издание рассказа не упоминается даже в капитальной по объёму «Бунинской энциклопедии» (Липецк, 2010).

В предисловии к каталогу «И. А. Бунин в печати (1897–2011)» О. Г. Ласунский отмечает: «…И. Бунин был непревзойдённым стилистом, мастером художественно выразительного письма. Живой интерес к незаурядной фигуре И. Бунина, к его человеческому и духовному опыту не пропадает и поныне».

Интерес к И. А. Бунину действительно не пропадает, подтверждением тому – подборка электронных копий авторефератов диссертаций из фонда Президентской библиотеки. В этих работах исследуется вклад писателя в национальную сокровищницу культуры. Так, например, в диссертации Т. Скрипниковой рассматривается «Духовно-религиозная проблематика и её художественное воплощение в „крестьянской прозе“ И. А. Бунина». Т. Зимина-Дырда изучает тему«Поэтика цвета и света в прозе И. А. Бунина, П. А. Нилуса и А. М. Фёдорова», а Ю. Попова – «„Язык одежды“ в творчестве И. А. Бунина: характерологические и сюжетообразующие функции».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки