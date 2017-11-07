Преподаватель КГИК стала призером всероссийского конкурса вокалистов в Москве

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Преподаватель кафедры академического пения и оперной подготовки Краснодарского государственного института культуры Олеся Подлесная стала лауреатом III степени IV Всероссийского конкурса вокалистов имени Наталии Шпиллер "Шедевры русской музыки".

Конкурс проходил в Москве в Российской академии музыки имени Гнесиных. Олеся выступала в третьей группе среди педагогов-вокалистов. Конкурс состоял из двух туров. В первом преподаватель КГИК исполнила каватина Людмилы из оперы "Руслан и Людмила", романс Николая Римского-Корсакова "Пленившись розой, соловей". Пройдя отбор во второй тур Олеся Подлесная представила членам жюри арию Герды из оперы "История Кая и Герды", современный романс "Душа моя плывет".

К конкурсу Олеся Подлесная готовилась под руководством заслуженной артистки РФ, профессора, заведующей кафедрой академического пения и оперной подготовки Натальи Кириченко.

Олеся Подлесная училась на той же кафедре, что и преподает. Во время студенческих лет неоднократно становилась лауреатом международных вокальных конкурсов.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры