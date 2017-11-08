В Арт-галерее “Prima-Юг” 10 ноября открывается выставка художника Владимира Аксенова

/Культура/

Любителям живописи это имя хорошо известно. Его выставки всегда вызывают интерес зрителя и пристальное внимание искусствоведов и коллекционеров.

Куратор галереи Лариса Воспитанюк считает, что выставка совершенно не коммерческая.

- Как каждая галерея, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы работы художников продавались. Но данную выставку трудно назвать коммерческой. Это очень сложные работы, к восприятию которых зритель должен быть готов. Но в том-то и просветительская цель выставки – готовить нашего зрителя к восприятию сложных творческих полотен. Мы работаем на завтрашний день. Готовим сознание к восприятию новых форм и образов.

Действительно, как художник, Владимир Аксенов за последние годы очень изменился. То, что он делает сейчас, это совершенно новый Аксенов. Его работы бывают очень сложными, напряженными, с внутренним драматизмом. Художник считает, что его опыт, представления о людях, о мире, жизненная философия, ставят новые задачи, и требуют иных форм выражения. Именно поэтому он создал некий синтез абстракции и фигуратива. Фигуратив – достаточно новое направление в живописи, в котором Владимир Аксенов чувствует себя очень комфортно. Он экспериментирует с композицией и изобразительными средствами. Его миры распадаются на цветные молекулы, соединяясь в сложные геометрические элементы. Они совершенно свободны, и на первый взгляд непредсказуемы. Через время ты вдруг неожиданно понимаешь, что случайностей в его работах нет. Каждый мазок выверен, каждая линия на своем месте. И происходит метаморфоза - упорядоченный хаос перерастает в образ.

Последняя крупная выставка художника состоялась в Харбине (Китай), в центре русского искусства. Китайские знатоки и ценители живописи получили мощный энергетический шок. Привыкшие к реализму, утонченной графике, они с трудом пробирались через многослойность, непонятность сюжета и лаконизм мастера. Спрашивать Аксенова, о чем говорят его работы, бесполезно. Он не любит объяснять, считает, что это не важно. Картину надо чувствовать на уровне ощущений, она должна сама о себе говорить. Результатом выставки стало приглашение Владимира Аксенова выставиться в Пекине.

Когда-то Владимир Аксенов писал свои работы, слушая Шнитке. Сейчас в его мастерской все чаще звучат джазовые композиции.

- Без музыки писать не могу. Магия звука переходит на холст. Это на уровне подсознания. А что такое фигуратив, как не джаз, написанный красками. Это наитие, импровизация, полет мысли. Хороший джазист – это не только особый талант, это еще и бесконечная работа. Постоянная, серьезная, но доставляющая огромное удовольствие. Я ведь не перестаю учиться. Творчество не может застыть на каком-то этапе. Как только я остановлюсь, перестану искать, я погибну как художник.

Источник: Арт-галерея “Prima-Юг”