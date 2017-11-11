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Мастер-класс японского дирижера в Краснодаре

Дирижер из Японии провел мастер-класс для краснодарских студентов.
Сегодня, 9 ноября, Краснодарский государственный институт культуры посетил дирижер из Японии Дзен Обара. Он встретился со студентами факультета "Консерватория": ответил на их вопросы и перешел к практической части.

Дзен Обара сыграл со студенческим симфоническим оркестром несколько композиций, дирижируя молодыми музыкантами. Он дал несколько советов по исполнению, отметив, что дирижер должен не просто взаимодействовать с оркестром, а быть его душой.

Дзен Обара окончил Токийский музыкальный колледж и Венскую консерваторию, музыкальную академию "Чигиана" (Италия). Маэстро сотрудничает с ведущими симфоническими коллективами Германии, Италии, Австрии и России.

Источник: Пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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