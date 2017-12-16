Новороссийскому духовому оркестру, виват!

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16 декабря в городском театре Новороссийска прошёл замечательный концерт городского духового оркестра «Всё проходящее, а музыка вечна» (дирижер – заслуженный работник культуры Кубани С. С. Седов). Концерт был посвящён десятилетнему юбилею с момента создания оркестра.

Концерт прошёл при полном зале любителей музыки. Прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов: марши, польки, вальсы, попурри.

В зале постоянно звучали овации. Зрители преподнесли коллективу музыкантов цветы в благодарность за предоставленную возможность послушать прекрасную музыку. Вход был свободный для всех желающих.