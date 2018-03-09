Жизнь руководителя «Театра Проживания» Павла Подервянского оборвалась в возрасте 86 лет

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В четверг, 8 марта, в 12.30 по мск, не стало основателя и руководителя Театра Драматических Импровизаций, а также его главного режиссера Павла Подервянского. До даты в 87 лет Павел Павлович не дожил всего несколько недель.

Павел Подервянский посвятил всю жизнь театру, он проработал режиссером более 60 лет. За эти годы он поставил около 250 спектаклей в театрах Ленинграда – Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово, Барнаула, Челябинска и других городов. Он долгое время работал главным режиссером Русского Драматического театра ДАССР.

На заре 80-х годов Павел Павлович начал развивать различные идеи замечательного театрального педагога Н.В. Демидова. Он отступил от общепринятой системы Станиславского.

Так возник Театр Драматических Импровизаций, который также называли «театр проживания», где актеры действовали на сцене спонтанно, «здесь и сейчас в первый раз». Сами идеи театра импровизаций изложены Подервянским в его многочисленных статьях и книгах.

В сезоне 2017/2018 талантлевейший человек поставил несколько спектаклей. Среди них «Шаги командора» и «Ромашка без лепестков».

Источник: https://inforeactor.ru/region/spb/138586-zhizn-rukovoditelya-teatra-prozhivaniya-pavla-podervyanskogo-oborvalas-v-vozraste-86-let-oborvalas?from=push&utm_source=push