Стартовал XIV Кубанский фестиваль православной авторской песни

/Культура/

В концертном зале Кубанского казачьего хора состоялись открытие и первый зональный этап фестиваля «Величай, душе моя».

Участников приветствовали представители министерства культуры Краснодарского края и Екатеринодарской и Кубанской епархии, а также художественный руководитель ККХ народный артист России Виктор Захарченко.

По благословению настоятелей православных приходов края в первом конкурсе приняли участие около 250 человек из 11 муниципальных образований. В том числе семь хоровых коллективов, десять вокальных ансамблей, семь солистов, шесть поэтов-чтецов и один композитор-исполнитель.

Краевые зональные этапы фестиваля пройдут 28 апреля в станице Ленинградской, 14 мая – в Апшеронске, 18 мая – в Крымске.

Финал «Величай, душе моя» состоится 8 июня в концертном зале Кубанского казачьего хора.

– Жюри фестиваля, в составе которого священнослужители, регенты церковных хоров, известные музыканты и педагоги, писатели, поэты, всегда приветствует новые, талантливые стихи и песни кубанских авторов-исполнителей. Участникам конкурса разрешено также использовать уже имеющийся материал, – отметили в министерстве культуры региона.

Фестиваль проводится министерством, совместно с Кубанским казачьим хором и Екатеринодарской и Кубанской епархией по благословению митрополита Исидора.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края