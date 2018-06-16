Меладзе еле сдержал слезы, исполняя песню Батырхана Шукенова

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Валерий Меладзе принял участие в вечере памяти Батырхана Шукенова на концерте Voice of Astana, организованного Министерством культуры и спорта Казахстана – во время выступления певец не смог сдерживать эмоций.

Меладзе открывал концерт памяти в честь Батырхана Шукенова – он исполнял песню «Дождь», во время которой по экранам сцены будто слезы стекали крупные капли.

В какой-то момент за стеной дождя появились глаза Батыра, не плакать во время этого номера было невозможно.

Валерий Меладзе не смог справиться с эмоциями уже на первом припеве, было видно, как тяжело ему удается держаться.

Из зрительного зала его поддерживала супруга – Альбина Джанабаева хлопала и кричала «браво».

В конце песни певец поспешил удалиться со сцены, еле сдерживая слезы.

Источник: https://www.nur.kz/1737497-meladze-ele-sderzal-slezy-ispolnaa-pesnu-batyrhana-sukenova-video.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher