Более 300 человек участвуют в конференции "Культурная жизнь Юга России"

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Накануне в Краснодарском государственном институте культуры стартовала III Международная научно-практическая конференция "Культурная жизнь Юга России: прошлое, настоящее, будущее".

В конференции принимают участие более 300 человек. В первый день были представлены доклады в восьми секциях по разным направлениям: сохранение и развитие традиционной народной культуры Юга России, музыкальная наука в ХХI веке: теория, история, исполнительство, искусство и национально-культурная идентичность народов Северного Кавказа: процессы взаимодействия и развития и другие.

Всего на конференцию прислали более 170 докладов из Башкирии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Калужской, Кемеровской, Ростовской и Московской областей, Новосибирска и Санкт-Петербурга, Оренбурга, Якутска и других уголков России. Материалы также поступили из Беларуси, Украины и Китая.

Сегодня в рамках "Культурной жизни Юга России" проходит научно-практическая конференция "Год 1943-й. Освобождение Кубани: Время. События. Люди". Участники поднимут такие важные вопросы, как Битва за Кавказ в 1942 – 1943 г., герои в тылу и на передовой, письма с фронта и другие.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.